Прокуратура начала проверку из-за задержки авиарейса Казань-Москва

Транспортная прокуратура РТ начала проверку из-за задержки авиарейса Казань-Москва авиакомпании «Аэрофлот», сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что самолет должен был вылететь в Москву сегодня в 3.50. Однако рейс был задержан из-за технической неисправности самолета.

- На рейс было зарегистрировано 80 пассажиров, 35 из них были отправлены в Москву другими рейсами. Еще 45 пассажиров остались в аэропорту, - сказали в ведомстве.

По данным онлайн-табло международного аэропорта «Казань», самолет вылетел в Москву в 13.00, что почти на 10 часов позже запланированного времени отправления.

В настоящее время по данному факту прокуратура организовала проверку.

- По результатам организованной по данному факту прокурорской проверки будет решен вопрос о принятии необходимых мер реагирования, - добавили в ведомстве.