Минобрнауки РФ начало проверку знаний учителей в Татарстане и 12 регионах России

Результаты проверки будут известны 20 ноября и будут доступны только самим педагогам

Министерство образования и науки РФ дало старт масштабной реформе оценки профессиональной компетенции учителей, пишет «Коммерсантъ».

Сообщается, что в сентябре текущего года учителя русского языка и математики из 12 регионов РФ, в том числе и Татарстана пройдут тестирование по новой модели. Как отмечают в ведомстве, участие в тестировании пока добровольное.

- На первом этапе педагогу предложат тест, а ответы проверит компьютерная система. На втором этапе предполагается активное участие экспертов. В классе будет установлена видеокамера, а трансляцию или запись посмотрят авторизованные специалисты, - сказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Отмечается, что результаты проверки будут известны 20 ноября и будут доступны только самим педагогам.