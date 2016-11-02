Казанский «Ак Барс» получит от КХЛ более 14 млн рублей

Всего между клубами будет распределено 350 млн рублей

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил распределение между клубами доходов от продажи телеправ за сезон-2016/2017. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

Сообщается, что казанский клуб получит от КХЛ более 14 млн рублей от продажи телевизионных прав. За прошлый сезон доход «Ак Барса» от продажи телеправ составил более 10 млн рублей.

Кстати, больше всех на продаже телевизионных прав заработал питерский СКА — 40,4 млн рублей, 25,6 млн рублей заработал московский ЦСКА, на третьей позиции оказался «Металлург» (Магнитогорск) — 23,2 млн рублей.

Отмечается, что всего будет распределено 350 млн рублей с НДС.