В Татарстане за 25 лет количество мечетей увеличилось в 60 раз. Об этом сообщил муфтий ДУМ РТ Камиль Самигуллин.

По его словам, в начале 90-х в Татарстане было 24 мечети, а в Казани только три.

- Сегодня в состав духовного управления входят более 1500 мечетей, в которых трудятся почти столько же имамов. Стоит отметить, что ДУМ РТ в России занимает второе место по количеству махаллей, - сказал Самигуллин.

Отметим, что сегодня в Татарстане функционируют около 700 примечетских курсов, 9 медресе и Российский исламский институт, где работают 220 преподавателей и обучается свыше 4000 шакирдов, передает пресс-служба ДУМ РТ.