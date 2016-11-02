В Казани почти на месяц ограничат движение по проспекту Ибрагимова

В Казани до 12 октября будет частично закрыта проезжая часть по проспекту Ибрагимова, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Движение будет ограничено на участке от дома №26 до улицы Волгоградская. Кроме того, будет полностью закрыта проезжая часть улицы Волгоградская с 22.00 29 сентября до 6.00 2 октября.

- Это связано с реконструкцией тепловода, - говорится в сообщении.

Также в Казани до 30 сентября полностью закрыта проезжая часть улицы Худякова в районе здания №11.

В связи с этим Исполком города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.