Казанской модели смазали колеса клеем на ее Porsche

Казанской модели Анастасии Аникиной смазали клеем колеса ее Porsche, об этом она рассказала в своем Instagram.

- Мое счастье, что я не пострадала и во время движения на смазанных клеем тормозных колодках ничего не произошло. А ведь здесь может быть статья - покушение на убийство, - написала девушка.

В результате этого инцидента автомобиль у нее забрали на эвакуаторе на ремонт.

Публикация от Anikina Anastasia Alexandrovna (@anastasiyaanikina) Сен 15 2017 в 4:57 PDT