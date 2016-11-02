Наверх
Факультативный или принудительный: что ждет татарский язык в школах республики?
14:00, сегодня80
В Татарстане за 25 лет количество мечетей увеличилось в 60 раз
17:37, сегодня5
В Казани почти на месяц ограничат движение по проспекту Ибрагимова
17:15, сегодня1
Казанской модели смазали колеса клеем на ее Porsche
16:56, сегодня15
Увеличение груди в Казани. Все, что вы хотели знать об операции, но боялись спросить
Заместитель главы Следкома РТ стал новым президентом федерации тенниса Татарстана
16:44, сегодня4
Реклама
В Бугульме осудили водителя Hyundai i30, в ДТП с которым погиб 27-летний пассажир
16:19, сегодня3
Завтра в Казани будет без осадков и +20 градусов
16:05, сегодня
Телеканал ТВ-3 (16+) готовит шоу талантов для любителей сериалов
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 8,5% годовых
15:38, сегодня13
В Татарстане погиб пассажир трактора, опрокинувшегося в кювет
15:25, сегодня3
В Татарстане осудили мужчину, который до смерти избил односельчанина
15:14, сегодня4
В ЖК «Царево Village» открылся детский сад
В Казани более 800 человек записались на бесплатные курсы татарского языка
14:42, сегодня15
В Челнах мужчина разбился, выпав с балкона 12 этажа
14:19, сегодня9
«Кросс нации-2017» в Казани соберет более 20 тысяч участников
14:09, сегодня
Импортозамещение по-татарски: в декабре в Казани откроется свой Amazon
Заместитель главного судебного пристава РТ попал в больницу после продления ареста
13:27, сегодня7
Казанский лукбук: менеджер в брюках с принтом "гусиная лапка" и косухе
13:09, сегодня
Проект продления первой линии казанского метро подготовят к 2018 году
12:44, сегодня13
С заботой и видом на будущее: В ЖК «Казань-XXI век» открылся новый школьный комплекс
В Татарстане водитель "УАЗ" при обгоне насмерть сбил пешехода
12:37, сегодня10
В Татарстане выросла смертность от отравления алкоголем
12:11, сегодня15
В Казани оставили в силе приговор инкассатору, который украл из 40 терминалов 4 млн руб
11:34, сегодня12
PatrikMan: стиль и уверенность
В Казани студент на «Лексусе» спровоцировал аварию с тремя автомобилями
11:33, сегодня14
Футболисты «Рубина» презентовали новую форму
11:03, сегодня6
В Татарстане собираются уволить около 3 тысяч работников к декабрю
10:45, сегодня15
В Татарстане выросло количество преступлений, совершенных иностранцами
10:29, сегодня11
Презентация книги Исмагила Шангареева и Нурали Латыпова «Ислам: история сквозь века»
10:00, сегодня
Российский обувной ритейлер Carlo Pazolini признан банкротом: в Казани у него 2 магазина
09:59, сегодня18
Налог на AliExpress, Amazon и eBay могут ввести в России
09:55, сегодня17
В России банкиров хотят заставить отвечать за устойчивость банка личным имуществом
09:25, сегодня14
Реставрация посуды в Казани: почему не стоит выбрасывать любимые сковородки
09:07, сегодня6
В России владельцев "санкционных" продуктов обяжут платить за их уничтожение
08:55, сегодня7
В Казани нашли пропавшую девочку, которой Путин ранее подарил щенка
08:42, сегодня19
В Казани с 18 сентября автобус № 93 будет ездить по новому маршруту
08:23, сегодня3
"Ак Барс" обыграл в овертайме "Северсталь"
08:14, сегодня
Сегодня в Казани воздух прогреется до +24 градусов
06:16, сегодня
В Казани ГИБДД проверяет своего сотрудника, который обматерил водителя и попал на видео
19:38, 14.09.201743
В Казани эвакуировали торговый центр «Порт» из-за сообщения о заложенной в здании бомбе
18:13, 14.09.201733
В Казани родители назвали своих детей Яромир, Агата и Мия
17:20, 14.09.201721
Завтра в Казани будет без осадков и +24 градуса
16:35, 14.09.20172
В Челнах раненого водителя "Камаза" зажало в кабине‍ после ДТП
16:32, 14.09.20176
Дело челнинца, устроившего стрельбу из автомата на улице, вернули на новое рассмотрение
16:22, 14.09.20173
Роспотребнадзор: планируется привить от гриппа 40 процентов населения Татарстана
15:58, 14.09.201713
В Казани пропала школьница, которой Путин «подарил» собаку
15:26, 14.09.201716
В Казани СК возбудил дело на водителя Audi, сбившего инспектора на Ямашева
14:59, 14.09.201715
Заместитель главного судебного пристава Татарстана обвинил Следком в бездействии
14:31, 14.09.201710
В Казани снесут нелегальные киоски по продаже молока и ремонту обуви
14:06, 14.09.201725
Минэкологии РТ: в Татарстане появятся контейнеры для отработанных батареек
13:40, 14.09.201719
В Казани закрыли движение по улицам Технической, Авангардной и Пригородной
13:05, 14.09.20175
Большой юбилей: как прошло открытие юбилейной "Пятёрочки" в Казани
12:55, 14.09.201712
В поселке Аракчино появится новый жилой комплекс
12:25, 14.09.201717
В Казани суд продлил арест экс-ректору КНИТУ-КХТИ Герману Дьяконову
11:57, 14.09.20179
В Татарстане пассажир "Лады" погиб после после ДТП c Nissan
11:34, 14.09.20179
В казанском метро начнут делать прививки от гриппа
11:32, 14.09.201733
В Госдуме предлагают позволить полиции раскрывать данные водителей-нарушителей
11:13, 14.09.20179
В Татарстане спасатели сняли с крыши котельной раненого мальчика
11:02, 14.09.201711
В ГИБДД ищут очевидцев смертельного ДТП, в котором BMW упала в озеро Кабан
10:53, 14.09.20176
В Татарстане оштрафовали детсад, из которого выгнали 4-летнюю девочку за долги матери
10:29, 14.09.201729
Казанца осудили за отправленный в США поддельный орден Красной Звезды
10:17, 14.09.201718
В Казани в озере Чебакса нашли тело неизвестного мужчины
09:50, 14.09.20173
Исследование: жители России стали меньше бояться снижения зарплаты‍
09:40, 14.09.201722
В Татарстане к столетию революции откроют два отреставрированных памятника Ленину
09:27, 14.09.201737
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

Казанской модели смазали колеса клеем на ее Porsche

Казанской модели смазали колеса клеем на ее Porsche
16+
Фото: личная страница instagram

Казанской модели Анастасии Аникиной смазали клеем колеса ее Porsche, об этом она рассказала в своем Instagram.

- Мое счастье, что я не пострадала и во время движения на смазанных клеем тормозных колодках ничего не произошло. А ведь здесь может быть статья - покушение на убийство, - написала девушка.

В результате этого инцидента автомобиль у нее забрали на эвакуаторе на ремонт.

Денис Зарипов, 15.09.2017, 16:56
Тэги: Необычное в городе
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Sholb Bolsh15 сентября 2017, 16:57
Очередная т...ну вы поняли
0
5
Согласны с автором?
Горожанин15 сентября 2017, 16:58
ТП ...
0
6
Согласны с автором?
Горожанин15 сентября 2017, 17:01
Она решила похвастаться, что у неё порше чтоль?...................
0
9
Согласны с автором?
Горожанин15 сентября 2017, 17:02
откуда у этого отверстия порш?
Лучший комментарий
0
20
Согласны с автором?
Горожанин15 сентября 2017, 17:03
простая толстозадая баба с губищами. Модель, однако
1
9
Согласны с автором?
Димас люблю пивас15 сентября 2017, 17:05
Пусть вспоминает, чьего мужика в постель затащила! Мужик зря переводить клей не будет 8-|
0
10
Согласны с автором?
Горожанин15 сентября 2017, 17:09
Не умей учиться, а умей родиться!
1
4
Согласны с автором?
туту15 сентября 2017, 17:26
В ответ на комментарий пользователя
Не умей учиться, а умей родиться!
Развернуть
А в продолжение:
Умей стелиться и раздвигаться) Ну и ротик открывать)
0
6
Согласны с автором?
Дмитрий15 сентября 2017, 17:27
Кто то угарнул над этой [***]
0
4
Согласны с автором?
Горожанин15 сентября 2017, 17:32
Только тем кто любит труд, ни копейки не дадут!
0
4
Согласны с автором?
Горожанин15 сентября 2017, 17:33
В ответ на комментарий пользователя
откуда у этого отверстия порш?
Развернуть
На-са-са-ла )))
0
6
Согласны с автором?
Горожанин15 сентября 2017, 17:38
В ответ на комментарий пользователя
На-са-са-ла )))
Развернуть
да нееее, ты чо! ЗАРАБОТАЛА!!!
0
3
Согласны с автором?
Горожанин15 сентября 2017, 17:45
Может это вазелин? Вазелиновый намек ей.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин15 сентября 2017, 17:51
А чо она позориться и на показ эту новость выставляет, знает же, что заглумят... А потом обижаются, что безмозглыми называют...
0
2
Согласны с автором?
Горожанин15 сентября 2017, 17:52
В ответ на комментарий пользователя
Может это вазелин? Вазелиновый намек ей.
Развернуть
а может кто накончал?)
0
1
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 319
Голосовать
Голосов: 595
Голосовать
Голосов: 146
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 248
Голосовать
Голосов: 135
Голосовать
Голосов: 527
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru