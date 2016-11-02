Заместитель главы Следкома РТ стал новым президентом федерации тенниса Татарстана

Новым президентом федерации тенниса Татарстана стал первый заместитель руководителя Следственного комитета РТ, генерал-майор юстиции Марат Зарипов, передает пресс-служба мэрии Казани.

Сообщается, что его кандидатуру поддержали на внеочередном собрании федерации тенниса. Предыдущий президент Алексей Селивановский сложил с себя полномочия в связи с переходом на другую должность.

- В Татарстане созданы прекрасные условия для занятия спортом, хорошо развита инфраструктура, действуют прекрасные спортивные сооружения. Поэтому мы вправе видеть успех наших спортсменов как на российском, так и на международном уровнях, и наша задача добиться этого результата, - отметил Зарипов.