В Татарстане осудили мужчину, который до смерти избил односельчанина

В Татарстане осудили 38-летнего жителя деревни Ташкирмень за то, что он до смерти избил односельчанина. Об этом сообщает прокуратура РТ.

- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщили в ведомстве.

Установлено, что в мае текущего года будучи в нетрезвом состоянии мужчина находился в доме односельчанина. В какой-то момент между ними возник конфликт.

- Подсудимый нанес потерпевшему несколько ударов руками по голове. От полученных травм потерпевший вскоре скончался, - сказали в прокуратуре.

Отмечается, что свою вину мужчина полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.