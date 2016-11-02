В Челнах мужчина разбился, выпав с балкона 12 этажа

В Набережных Челнах накануне днем погиб 36-летний мужчина, упавший с балкона 12 этажа, об этом сообщает телеканал "Татарстан 24". Трагедия произошла во дворе в 17 комплексе.

Около 13:00 гуляющие во дворе дети стали случайными свидетелями происшествия – с балкона 12 этажа выпал мужчина, он упал лицом вниз, поэтому и узнать его было практически невозможно. От полученных травм он скончался мгновенно.

Полицейские позже выяснили личность погибшего, им оказался мужчина, который жил совсем в другом месте.

Сейчас выясняются подробности несчастного случая.