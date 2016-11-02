«Кросс нации-2017» в Казани соберет более 20 тысяч участников

В Казани завтра, 16 сентября, пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации-2017». Ожидается, что в столице Татарстана самый массовый забег длиной в 1 км соберет более 20 тысяч участников, сообщает Комитет физической культуры и спорта.

- Старт забегов будет дан на площадке, прилегающей к Центральному стадиону, в 9.00. Забеги продлятся примерно до 13.00, - говорится в сообщении.

Сообщается, что трасса пройдет по Кремлевской набережной. Для профессиональных спортсменов организаторы подготовили трассы на дистанции 1000 м, 2000 м, 4000 м, 6000 м и 8000 м.

Напомним, в этот день с 7.00 до 14.00 будут введены ограничения по улице Кремлевская набережная (от улицы Декабристов до улицы Саид-Галеева в обе стороны), по улице Саид-Галеева (на перекрестке с улицей Кремлевская набережная в направлении Кировской дамбы), на участке съезда с улицы Кремлевская набережная до площади Тысячелетия (дорога между Центральным стадионом и Казанским государственным цирком).