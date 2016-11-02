Заместитель главного судебного пристава РТ попал в больницу после продления ареста

Замруководителя УФССП по РТ Сергей Плющий, которого подозревают в превышении должностных полномочий, накануне попал в больницу после заседания суда о продлении срока его ареста, об этом сообщает "Бизнес Online".

Мужчину привезли в городскую клиническую больницу №7 из-за проблем с сердцем, сейчас он находится в отделе кардиологии.

Накануне сам Плющий на судебном заседании сказал, что оснований держать его под домашним арестом нет.

- Мне предложили признать вину и прекратить дело после раскаяния. Когда я отказался, мне предъявили тяжкую вину. Я на своей должности никаких вменяемых мне поручений приставам не давал, - сказал он.

Тем не менее было принято решение продлить срок ареста.

Сергея Плющего задержали 19 июля, его подозревают в превышении должностных полномочий.