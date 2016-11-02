В Казани оставили в силе приговор инкассатору, который украл из 40 терминалов 4 млн руб

В Казани в Верховном суде РТ оставили в силе приговор 35-летнему технику-инкассатору Дмитрию Шаркову, осужденного за хищение более 4 млн рублей из платежных терминалов. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Ранее Советский райсуд Казани дал Шаркову 3,5 года колонии общего режима.

Напомним, в январе прошлого года сотрудники частной фирмы на автомобиле объезжали продуктовые магазины города и собирали выручку. На улице Комарова один из сборщиков денег остался в машине, второй зашел в магазин, чтобы забрать деньги, а затем исчез с наличностью - он похитил 4 млн рублей, собранных с 40 платежных терминалов в Казани.

10 марта мужчину задержали в Заинске.

Райсуд назначил ему 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, был удовлетворен иск потерпевшего предпринимателя о взыскании с подсудимого причиненного ущерба. В качестве обеспечения суд обратил взыскание на принадлежащий Шаркову автомобиль, а также на его долю в квартире.

Свою вину он признал частично, утверждая, что из всей инкриминируемой ему суммы похитил лишь 400 тыс. руб. Шарков и его адвокат отмечали, что "доступ к терминалам имели и другие лица", в том числе и сам владеющий ими предприниматель. В жалобе ВС они попросили переквалифицировать обвинение с особо крупного на крупный размер и "назначить не связанное с лишением свободы наказание". Кроме того, Шарков посчитал, что райсуд незаконно обратил взыскание на его недвижимость.

В результате ВС в целом признал решение обоснованным и не стал его менять, лишь сняв взыскание на квартиру. Приговор вступил в законную силу.