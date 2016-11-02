В Татарстане собираются уволить около 3 тысяч работников к декабрю

С сентября по декабрь 2017 года в Татарстане собираются уволить 2 852 работника. Такие сведения получило от работодателей Министерство труда, занятости и социальной защиты республики, передает REGNUM.

На начало сентября численность рабочей силы в РТ составляла чуть более 2 млн человек. Из них 68,5 тыс. человек (3,3%) находились в поиске работы.

Напомним, весной сообщали, что из Татфондбанка, "Интехбанка" и "Анкорбанка" за последние месяцы были уволены 2036 человек.

При этом ухудшения ситуации на рынке труда не ожидается, так как все уволенные - "это достаточно высококвалифицированные специалисты и они все сосредоточены в основном в крупных промышленных городах, в крупных центрах", где достаточное количество предложений на рынке труда.