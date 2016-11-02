В Татарстане выросло количество преступлений, совершенных иностранцами. Об этом сообщила заместитель начальника управления по вопросам миграции МВД РТ Елена Соловьева на заседании совета ассамблеи народов Татарстана в Азнакаево.

Так, с начала текущего года зафиксировано 324 преступления, совершенных иностранцами на территории Татарстана. К слову, год назад этот показатель был меньше — 257.

- Выявлено более 9 тысяч нарушений в сфере миграционного законодательства. На нарушителей наложены штрафы на 29,5 млн рублей, - сказала Соловьева.

Отмечается, что в основном мигранты приезжают из Узбекистана и Таджикистана. Также увеличился поток приезжих из Азербайджана, Китая, Германии и Турции. При этом, поток из Украины снизился на 13,8%, передает «Бизнес Онлайн».