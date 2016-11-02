В России банкиров хотят заставить отвечать за устойчивость банка личным имуществом

Владельцы банков высказались против инициативы

Депутаты Госдумы РФ из комитета по государственному строительству и законодательству (КГСЗ) обсуждают возможность повышения ответственности владельцев банков — вплоть до введения субсидиарной ответственности, когда владелец гарантирует устойчивость бизнеса собственным имуществом, об этом сообщают «Известия».

Как рассказал глава КГСЗ Павел Крашенинников, парламентарии намерены распространить одну из норм Гражданского кодекса РФ о дополнительной и неограниченной (субсидиарной) ответственности руководителей компаний по обязательствам своей организации на руководителей кредитных организаций.

Инициативу одобрил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, предложив расширить введение ответственности личным имуществом вообще на всех собственников бизнеса.

При этом банковское сообщество восприняло предложение парламентариев крайне негативно. В частности, председатель набсовета банка ВТБ Сергей Дубинин заявил, что подобные предложения подрывают принципы рыночной экономики.

Банкир отметил, что если ответственность личным имуществом введут для банков, это автоматически распространится и на небанковские организации. По его словам, суть акционерных обществ как раз и состоит в том, чтобы его участники отвечали только своим капиталом, но не личным имуществом. При введении же ответственности личным имуществом собственников частные инвестиции будут фактически невозможны.

— Никто из частных инвесторов не возьмет на себя такой риск. А это значит, что все вложения в бизнес придется делать за счет бюджета. Это полностью государственная экономика — мы уже это проходили, — подчеркнул Сергей Дубинин.

Напомним, кризис в банковской сфере Татарстана начался с того, что Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

3 марта ЦБ у Татфондбанка, «ИнтехБанка» и «Анкор банка» была отозвана лицензия.