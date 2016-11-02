В России владельцев «санкционных» продуктов обяжут платить за их уничтожение

Российское правительство может обязать владельцев оплачивать расходы на уничтожение некачественных пищевых продуктов. В Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции предлагают предоставлять соответствующую госуслугу или учет расходов в суммах штрафов, передают «Известия».

По итогам заседания Госкомиссии представителям Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Росимущества и ФТС было поручено подготовить нормативные акты, «направленные на обеспечение уничтожения или утилизации некачественных пищевых продуктов за счет виновного лица». Также группе надлежит определить орган власти, который уполномочат уничтожать некачественные продукты.

По данным Роспотребнадзора, в прошлом году с реализации было снято 73 тысячи партий пищевых продуктов или свыше 3 тысяч тонн, не соответствующих нормативным требованиям. При этом цена уничтожения продукции, запрещенной к ввозу в Россию, составляет более 3 тыс. рублей за тонну.