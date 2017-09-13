В Казани нашли пропавшую девочку, которой Путин ранее подарил щенка

В Казани нашли пропавшую 15-летнюю девочку, которой Владимир Путин несколько лет назад подарил щенка, о ее пропаже стало известно накануне.

- Хорошая погода, 15-летние девочки гуляли. Все нашлись. Никаких противоправных действий в их отношении совершено не было, - цитирует "Бизнес Online" слова представителя УВД города.

Напомним, в 2015 году казанской школьнице подарили от имени президента РФ Владимира Путина щенка немецкой овчарки. Девочка окончила 5 класс гимназии №12 с татарским языком обучения им. Аитовой. О том, что она мечтает о щенке, Света написала в письме президенту России.