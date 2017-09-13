В Казани родители назвали своих детей Яромир, Агата и Мия

За прошлую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 478 малышей: 226 мальчиков и 252 девочек. Об этом сообщает Управление ЗАГС Казани.

Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Даян, Яромир, Мия, Агата, Лукерия, Алла, Серафима.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Амир, Карим, Арсений, София, Алина, Камиля.

Минимальный вес ребенка при рождении составил 1880 граммов, а максимальный – 4880 граммов. Возраст самой юной мамы – 19 лет, а самой зрелой – 40 лет.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 377 пар. Самым молодым жениху и невесте исполнилось по 19 и 18 лет, самому взрослому жениху недели – 63, самой взрослой невесте – 61 год.