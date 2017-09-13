Роспотребнадзор: планируется привить от гриппа 40 процентов населения Татарстана

В сезоне 2017 – 2018 годов будет привито от гриппа 40 процентов населения Татарстана, или 1,5 млн человек. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала и. о. руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова.

Вакцина в регион уже поступила. На данный момент прививки сделали почти 146 тысячам человек, из которых 29,6 тысяч - дети.

- Прививочная кампания этого года стартовала 14 августа. В прошлом сезоне в республике было привито 34 процента населения. В этом году, согласно федеральным нормам, мы рассчитываем повысить количество привитых граждан, – сообщила она.

По ее словам, прошлогодняя эпидемия гриппа нанесла Татарстану 4,5 млрд рублей ущерба. Основная причина - заболеваемость среди сотрудников крупных предприятий.

В прошлом году в Татарстане грипп и ОРВИ диагностировали 494 тысяч человек (12% населения). На эти заболевания приходится, по словам Трофимовой, 85% всех диагнозов. Обычно ежегодно в республике вспышка охватывает около 13%.