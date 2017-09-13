В Казани СК возбудил дело на водителя Audi, сбившего инспектора на Ямашева

Его обвинили в применение насилия в отношении представителя власти

В Казани Следственный комитет возбудил уголовное дело на 30-летнего Руслана Зиатдинова, который 9 сентября на Audi A5 на проспекте Ямашева сбил сотрудника ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Напомним, в 7.45 на перекрестке улиц Салимжанова — Пушкина инспектор ДПС велел водителю Ауди остановиться, но тот не подчинился. Началась погоня, во время которой автомобиль был задержан на перекрестке проспекта Ямашева и улицы Мусина. В момент задержания водитель умышленно совершил наезд на инспектора ДПС, причинив ему травмы.

Задержанным оказался пьяный 30-летний парень, неоднократно судимый - за его плечами убийство, грабеж, разбой и хулиганство.

По данному факту было возбуждено дело по статье "Приминение насилия в отношении представителя власти".

- Мужчина причастность к совершению преступления признал, - сообщили в СК.