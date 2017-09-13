В Казани снесут нелегальные киоски по продаже молока и ремонту обуви

В Казани снесут ряд незаконно установленных павильонов, об этом говорится в сборнике электронных документов мэрии, всего в список попали 9 торговых павильонов и 2 киоска

Власти снесут киоск по ремонту обуви на ул. Р. Зорге около дома №28, киоск по продаже молока на ул. Адоратского вблизи дома № 21 и павильон шиномонтажа на трассе М-7.

Владелец павильона установлен лишь у здания на ул.Карбышева вблизи дома 13.