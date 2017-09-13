В Казани закрыли движение по улицам Технической, Авангардной и Пригородной

В Казани временно ограничили движение по улицам Технической, Авангардной и Пригородной. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии города.

Так, до 23 сентября частично закрыта улица Авангардная. Движение временно ограничено от улицы Кулагина до улицы Тульская.

- Закрытие связано с ремонтом ливневой канализации и проезжей части, - говорится в сообщении.

Кроме того, до 30 сентября полностью закрыта проезжая часть улицы Пригородная, в районе пересечения с улицей Холмовая. Сообщается, что это связано с реконструкцией Волжского водовода.

Также до 1 октября будет частично закрыта улица Техническая. Движение ограничено от улицы Назарбаева до улицы Кулагина.

В связи с этим Исполком города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.