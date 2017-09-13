В поселке Аракчино появится новый жилой комплекс

В Казани подготовят проект планировки и межевания территории нового жилого района «Волжский бриз» в Аракчино, у ЖК «Волжская гавань». Об этом говорится в опубликованном сборнике документов Исполкома города.

Сообщается, что проект планировки должен быть подготовлен к 31 июля 2018 года. Строительством жилого комплекса займется компания ООО «ФСК „Бриз“».

Напомним, ранее сообщалось, что с 11 сентября маршрут казанского автобуса №45 продлили до новой остановки «Су анасы». Теперь схема движения автобусов №45 будет организована по следующей схеме: Аракчинское шоссе - ул.Старая Аракчинская 2-я – ул.Приволжская, с организацией разворота автобусов на кольцевом движении по ул.Приволжская далее по маршруту.

- Режим работы маршрута изменен не будет. Наименование маршрута будет изменено на «Ж.м.Ферма-2 – Су анасы», - сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.