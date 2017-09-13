В Казани суд продлил арест экс-ректору КНИТУ-КХТИ Герману Дьяконову

Сегодня, 14 сентября, Вахитовский районный суд Казани продлил арест экс-ректору КНИТУ-КХТИ Герману Дьяконову до 17 ноября.

Так, по ходатайству следователей, по данному делу необходимо допросить ряд свидетелей, в том числе сотрудников «Газпрома». Сам Дьяконов свою вину не признает и намерен обжаловать решение суда о продлении ареста.

Напомним, экс-ректора КНИТУ-КХТИ Германа Дьяконова задержали 14 августа. Его обвиняют в хищении 1,3 млн рублей по фиктивному контракту на проведение семинаров для «Газпрома», по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Ранее в СИЗО до 17 сентября отправили проректора по учебно-методической работе КНИТУ-КХТИ Александра Кочнева, также суд под домашний арест отправил директора Центра по разработке эластомеров КНИТУ-КХТИ Игоря Дубовика. Они подозреваются в мошенничестве.

Герман Дьяконов был ректором вуза с 2007 по 2017 год.