В Татарстане спасатели сняли с крыши котельной раненого мальчика

В Лениногорске спасатели сняли с крыши законсервированной котельной 9-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел накануне вечером.

- Поступило сообщение о том, что на крыше здания котельной №20а по проспекту 50 лет Победы находится мальчик. Он поранил палец и просит помощи спуститься вниз, - рассказали в ведомстве.

Прибывшие на место ЧП спасатели помогли ребенку спуститься с крыши и передали его сотрудникам скорой помощи.