В Татарстане к столетию революции откроют два отреставрированных памятника Ленину

В Татарстане к 100-летию Октябрьской революции собираются открыть два отреставрированных памятника Ленину, об этом накануне сообщил на пресс-конференции первый секретарь рескома Хафиз Миргалимов.

- На днях мы будем открывать памятник Ленину в городе Нурлате, прекрасно отремонтированный. Мы будем открывать памятник Ленину в муниципальном районе Муслюмово — тоже восстановили, прекрасно отремонтировали, - заявил Миргалимов.

При этом реакцией властей на грядущее празднование он не слишком доволен.

- С некоторыми руководителями районов, городов я разговаривал, готовится ли что-то по их линии — пока внятно и понятно никто не мог дать ответа, — отметил политик.

Кстати



Октябрьская революция (Великая Октябрьская социалистическая революция, или большевистский переворот) — одно из крупнейших политических событий XX века, произошедшее в России в октябре (по новому стилю — в ноябре) 1917 года.