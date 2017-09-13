В Казани может появиться Black Star Burger рэпера Тимати‍

Бургерная Black Star Burger, совладельцем которой является рэпер Тимати, может открыться в Казани, об этом сообщил совладелец Black Star Burger Юрий Левитас, передает RNS.

Сеть, которая сейчас представлена в Москве и Грозном, может расширить свое присутствие в России — в частности, в городах-миллионниках. Также в компании планируют выйти на международные рынки и готовят презентацию ресторана для ОАЭ и США.

Напомним, ранее ресторан Black Star Burger Тимати, который был открыт в Москве в 2016 году, жители Татарстана заподозрили в нехаляльности. Однако сам музыкант позиционирует продукцию своего заведения как полностью подходящую для мусульман.