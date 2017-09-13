В России резко снизились цены на iPhone 7 и iPhone 7 Plus‍

Российские ретейлеры резко снижают цены на старые модели iPhone в связи с запуском нового поколения смартфонов Apple и премиальной версии iPhone X, об этом сообщили представители нескольких компаний, передает РБК.

На сайтах «Эльдорадо» и re:Store уже обновились цены на старые модели. С 13 сентября стоимость iPhone 7 Plus с объемом памяти 128 Гб в re:Store, например, снизилась на 21%, до 60,9 тыс. руб. В «Эльдорадо» iPhone 6S на 128 Гб подешевел на 18%, до 43,9 тыс.руб.

В «Евросети» также подтвердили снижение стоимости iPhone 7 и iPhone 6S на несколько тысяч рублей. По словам представителя Ozon Марии Назамутдиновой, пока Apple не давал информацию о снижении цен на старые модели, «однако рынок уже опустился». Интернет-магазин снизил цены на 10–15%, до минимального порога по маржинальности, сообщила она.

По словам представителя «М.Видео» Валерии Андреевой, они также в ближайшее время снизят цены на iPhone 6 и iPhone 7. Размер скидки будет зависеть от спроса и конкурентной ситуации, отметила она. О снижении цен заявил и «Связной». Например, модель iPhone 6 Plus с памятью 128 Gb подешевела на 15%, до 44,9 тыс. руб.

Напомним, ранее Apple представила три новые версии своих смартфонов - iPhone 8, iPhone 8 Plus и премиальный iPhone Х.