Президент Татарстана выступит с ежегодным посланием в Госсовете РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов 21 сентября выступит с ежегодным посланием к Госсовету РТ. Об этом стало известно сегодня на заседании президиума республиканского парламента.

Сообщается, что глава республики расскажет о внутреннем и внешнем положении Татарстана. Также будут рассмотрены вопросы, которые касаются законопроектов в первом чтении. Мероприятие пройдет в Государственном большом концертном зале им. Салиха Сайдашева.

Кстати, со своим первым посланием к Госсовету РТ Рустам Минниханов выступил 13 октября 2010 года.