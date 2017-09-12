Теплая погода в Татарстане продлится еще неделю

Нынешнее потепление можно считать "бабьим летом"

Теплая погода в Татарстане сохранится до следующего вторника. Об этом сообщил заведующий кафедрой метеорологии КФУ Юрий Переведенцев, передает пресс-служба вуза.

- Бабье лето – это когда после ненастной погоды устанавливается солнечная и сухая погода с высокими дневными температурами, которые в первой половине сентября должны быть выше 20 градусов тепла. Но сейчас идет волна тепла с запада, у нас нет блокирующего антициклона, из-за циклонической активности к нам поступают атмосферные фронты, и поэтому установилась достаточно неустойчивая теплая погода, но с осадками, - отметил Переведенцев.

Так, завтра, 14 сентября, в Казани ожидается переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный умеренный, порывами до 15-18 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла. Максимальная температура воздуха днем 19-21 градусов тепла.