В Татарстане остался 1 млн тонн невостребованного зерна

В Татарстане у производителей республики появится почти 1 млн тонн зерна, не востребованный на внутреннем региональном рынке. Об этом сегодня в ходе заседания в Госсовете РТ сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, передает пресс-служба ведомства.

Так, по его словам, это произошло потому, что предстоит убрать урожай зерновых еще на площади 340 тысяч гектаров.

- Татарстан сохраняет лидирующие позиции по производству многих видов сельскохозяйственной продукции в России. К настоящему времени валовой сбор зерна составляет 4,2 миллиона тонн, - отметил глава ведомства.

Отмечается, что отсутствие государственного регулирования в части защиты сельхозтоваропроизводителей в текущем году привело к резкому снижению закупочных цен на зерно, сахарную свеклу. Министр также отметил отсутствие экспортных возможностей как у Татарстана, так и в целом России.

- Одной из главных проблем, затрудняющих развитие экспорта, является неразвитая логистика. Также чрезвычайно высоки требования к качеству предназначенного на экспорт зерна. К примеру, не допускается зараженность вредной примесью (спорыньей), однако в зерне, произведенном в нашем регионе, вследствие природно-климатических условий, спорынья присутствует, - добавил он.