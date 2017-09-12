В Челнах за взятку задержан сотрудник Минэкологии РТ

В Набережных Челнах задержан сотрудник Минэкологии и природных ресурсов РТ по подозрению в получении взятки, сообщает Chelny-biz.ru.

11 сентября в процессе розыскных работ удалось установить, что сотрудник Минэкологии РТ потребовал денег за то, чтобы не привлекать к административной ответственности челнинского коммерсанта. За это он получил взятку в размере 25 тысяч рублей.

В данный момент проводится расследование обстоятельств преступления, а также полиция устанавливает возможные аналогичные эпизоды преступной деятельности задержанного.