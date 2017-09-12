Глава Минпромторга России о беспилотниках на дорогах России: «Мы еще не готовы»

Движение первых беспилотных автомобилей на дорогах Российской Федерации будет разрешено «еще нескоро». Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью «Известиям».

- Я думаю, что это (беспилотное движение на российских дорогах) будет еще нескоро, поскольку такие перемены требуют, в том числе, и обновления ментального восприятия окружающего мира человеком, — сказал глава Минпромторга. — Пока так рисковать мы еще не готовы.

По его словам, внедрение беспилотных автомобилей в стране будет проходить постепенно, так как многое зависит от степени оснащенности дорог.

- Сроки запуска беспилотного движения будут определяться и согласовываться не только российскими ведомствами, но и нашими партнерами по ЕАЭС в рамках соответствующих изменений в технических регламентах Таможенного союза, — отметил Мантуров.

Напомним, первый опытный заезд беспилотников «КАМАЗа» запланирован на май 2018 года в рамках проекта «Караван».

Отмечается, что инфраструктуру предположительно установят на нескольких пилотных участках: от Казани до Набережных Челнов, на пути Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, а также Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндией. В дальнейшем проект охватит все федеральные трассы России.