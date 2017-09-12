В Казани осудили парней, обвиняемых в убийстве застройщика ЖК «Генеральский»

Сегодня Верховный суд Татарстана вынес приговор по делу об убийстве 50-летнего гендиректора и владельца строительной компании «Молком» Игоря Козакова, передает «Реальное время».

На скамье подсудимых оказались братья 28-летний Дмитрий и 26-летний Александр Шныриковы, 22-летний Глеб Ахмадуллин и 26-летний Денис Кумачев. В зависимости от вины каждого подсудимых приговорили от 10 до 15 лет лишения свободы.

- Дмитрий и Александр Шныриковы получили 15 и 14 лет исправительной колонии строгого режима, Глеб Ахмадуллин – 13 лет, Денис Кумачев – 10 лет и один месяц, - говорится в сообщении.

Напомним, нападение на Игоря Козакова произошло вечером 5 декабря прошлого года у офиса бизнесмена на улице Гагарина, 87. Мужчину, на которого напали пятеро парней с обрезками металлической арматуры и бейсбольными битами, с тяжелыми травмами головы сразу же госпитализировали, 26 декабря он скончался. Также пострадал сын бизнесмена, который пытался защитить его, он был избит.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье «убийство группой лиц по предварительному сговору», следователи вышли на Дмитрия Шнырикова.

В конце ноября – начале декабря 2016 года, Шныриков решил совершить убийство своего бывшего руководителя. Поводом послужило то, что во время совместной работы на одном из казанских предприятий последний не полностью выплатил ему заработную плату.

5 декабря 2016 года, Шныриков, зная, что 50-летний мужчина работает на новом месте в строительной компании, офис которой расположен по улице Гагарина Казани, поручил своему брату Александру привлечь к совершению нападения знакомых: Ахмадуллина, Федорова и Кумачева.

Кстати



Игорь Козаков являлся единственным владельцем ООО «Молком» ("МК"), которое было создано в 2014 году, судя по всему, специально под строительство ЖК «Генеральский».



Согласно информации на сайте, руководящий состав и сотрудники «Молкома» участвовали в строительстве дома в Деревне Универсиады, ЖК «Серебряный берег», ЖК «Каскад», ЖК «Экопарк Дубрава», жилого дома на улице Ленина и жилого дома на улице Шмидта, в Набережных Челнах возводили ЖК «Сююмбике», в поселке Чебакса строили логистический центр и мотель.