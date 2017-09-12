Наверх
Генпрокуратура РФ начнет проверку добровольности изучения татарского языка в октябре
11:29, сегодня134
В Татарстане остался 1 млн тонн невостребованного зерна
15:45, сегодня3
В Челнах за взятку задержан сотрудник Минэкологии РТ
15:27, сегодня2
В Казани осудили парней, обвиняемых в убийстве застройщика ЖК «Генеральский»
14:38, сегодня1
В ЖК «Царево Village» открылся детский сад
Глава Минпромторга России о беспилотниках на дорогах России: "Мы еще не готовы"
14:29, сегодня8
Реклама
В Казани подожгли машину сотрудника Следственного комитета РТ
14:03, сегодня7
Стало известно, как произошло ДТП с полицейскими "УАЗ" и "Газелью" в Татарстане
13:57, сегодня3
Импортозамещение по-татарски: в декабре в Казани откроется свой Amazon
В Казани доцента вуза обвинили в хищении 400 млн рублей
13:30, сегодня3
Жителям Татарстана разрешили жаловаться на SMS-спам на сайте антимонопольщиков
13:00, сегодня3
В Татарстане на мужчину обрушился потолок
12:51, сегодня
С заботой и видом на будущее: В ЖК «Казань-XXI век» открылся новый школьный комплекс
В Татарстане утвердили проект строительства пивоваренного завода
12:30, сегодня10
В Казани создали первую татарскую клавиатуру «Басма»
11:53, сегодня14
СМИ: В России разработали профстандарт для нянь
11:44, сегодня
PatrikMan: стиль и уверенность
16 и 17 сентября OPEN SPACE MARKET снова в Казани
11:33, сегодня
Яндекс: стали известны самые популярные песни среди казанцев летом 2017 года
11:08, сегодня2
В Татарстане у самолета с пассажирами отказала гидросистема
10:57, сегодня4
В России стартует продажа билетов на чемпионат мира по футболу
10:39, сегодня5
В Татарстане два парня на "Ладе" погибли в ДТП с "Камазом"
10:21, сегодня19
На трассе в Татарстане одна машина полиции заехала под другую
10:09, сегодня13
«Билайн» улучшил LTE-покрытие в Авиастроительном районе города Казани
09:13, сегодня7
Утром Казань окутал сильный туман: фотографии из соцсетей Минниханова и других казанцев
09:11, сегодня12
В пассажирских поездах Москва-Казань начали перевозить автомобили
08:59, сегодня9
В Татарстане снизят требования к сельским депутатам из-за их дефицита
08:45, сегодня9
Apple представила три новых iPhone
08:12, сегодня19
Сегодня в Казани будет +23 градуса
06:15, сегодня
"Ак Барс" дома проиграл "Спартаку"
22:21, 12.09.20177
ГИБДД проведет массовые проверки водителей в двух районах Татарстана из-за ДТП
19:31, 12.09.201719
В Татарстане родители пожаловались на "картофельные" поборы в школе
19:22, 12.09.201722
В Альметьевске у местной хоккейной команды появился "свой" самолет
17:36, 12.09.20179
В Чистопольском районе столкнулись Mitsubishi и Chery: погиб один из пассажиров
17:02, 12.09.20177
В Казани в этом году отремонтировали 340 дворов
16:31, 12.09.201722
Мутко: матч 10 октября между Россией и Ираном в Казани протестирует стадион перед ЧМ
16:28, 12.09.201714
В Казани началось «бабье лето»
15:36, 12.09.201713
Бонусная осень: время получать подарки
15:35, 12.09.2017
В Казани на ремонт ливневок, подземных и надземных переходов потратят 9,7 млн рублей
15:21, 12.09.201715
Комитет Госсовета РТ посоветовал отклонить закон об отмене «абонентской платы» в детсадах
15:09, 12.09.201726
В Татарстане мужчина погиб во время незаконной рубки березы
14:41, 12.09.201721
СМИ: давняя поклонница Марата Башарова женила его на себе
14:29, 12.09.201721
В Казани почти на 70 лет осудили участников банды бутлегеров
13:49, 12.09.201719
В КФУ впервые заселили в Деревню Универсиады иностранных студентов со всех курсов
12:46, 12.09.201712
На улице Зорге "красный автобус" протаранил машину скорой помощи, приехавшую на место ДТП
12:28, 12.09.201718
В Татарстане осудили экс-водителя исполкома, сбежавшего после пьяного ДТП с погибшим
12:06, 12.09.20176
Правительство Татарстана пожаловалось премьер-министру РФ Медведеву на дефицит березы
12:02, 12.09.201725
На улице Татарстан женщина на BMW X6 сбила пенсионерку‍ у жилого дома
11:31, 12.09.201723
В Казани убили гражданина Киргизии: его труп нашли в кустах
11:16, 12.09.201715
СМИ: в России почти вдвое выросло число детей, страдающих от ожирения
10:56, 12.09.201720
Соцсети: в Азино сфотографировали логотип "нового вида гопоты" "АУЕ"
10:45, 12.09.201739
В Татарстане 4-летнюю девочку выгнали из детсада за долги матери
10:39, 12.09.201756
В казанском поселке Северный посреди частных домов построят фитнес-центр
10:20, 12.09.201710
«Тимер банк» требует признать банкротом главу строительной компании «Фон» 
09:41, 12.09.20179
СМИ: Минэкономразвития РФ спрогнозировало снижение пенсий
09:18, 12.09.201714
Афиша громких событий: концерт «Серебра», танцевальное шоу Bolero и фестиваль бородачей
09:00, 12.09.20171
3 необычных идеи для завтрака из яиц от казанского шеф-повара
09:00, 12.09.2017
«Ак Барс» на своем льду сыграет против «Спартака»
08:49, 12.09.20173
В Татарстане компания заплатит 810 тысяч рублей за свалку рядом с полигоном ТБО
08:29, 12.09.20175
В России жителей ветхих домов хотят освободить от платы за капитальный ремонт
08:06, 12.09.201715
Сегодня в Казани ожидается +20 градусов
06:16, 12.09.2017
В Казани появятся 80 новых светофоров
18:47, 11.09.201725
Казанский пляж «Нижнее Заречье» будет выставлен на аукцион для передачи в аренду
18:17, 11.09.20179
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

В Казани осудили парней, обвиняемых в убийстве застройщика ЖК «Генеральский»

В Казани осудили парней, обвиняемых в убийстве застройщика ЖК «Генеральский»
16+
Фото: Дарья Турцева/"Реальное время"

Сегодня Верховный суд Татарстана вынес приговор по делу об убийстве 50-летнего гендиректора и владельца строительной компании «Молком» Игоря Козакова, передает «Реальное время».

На скамье подсудимых оказались братья 28-летний Дмитрий и 26-летний Александр Шныриковы, 22-летний Глеб Ахмадуллин и 26-летний Денис Кумачев. В зависимости от вины каждого подсудимых приговорили от 10 до 15 лет лишения свободы.

- Дмитрий и Александр Шныриковы получили 15 и 14 лет исправительной колонии строгого режима, Глеб Ахмадуллин – 13 лет, Денис Кумачев – 10 лет и один месяц, - говорится в сообщении.

Напомним, нападение на Игоря Козакова произошло вечером 5 декабря прошлого года у офиса бизнесмена на улице Гагарина, 87. Мужчину, на которого напали пятеро парней с обрезками металлической арматуры и бейсбольными битами, с тяжелыми травмами головы сразу же госпитализировали, 26 декабря он скончался. Также пострадал сын бизнесмена, который пытался защитить его, он был избит.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье «убийство группой лиц по предварительному сговору», следователи вышли на Дмитрия Шнырикова.

В конце ноября – начале декабря 2016 года, Шныриков решил совершить убийство своего бывшего руководителя. Поводом послужило то, что во время совместной работы на одном из казанских предприятий последний не полностью выплатил ему заработную плату.

5 декабря 2016 года, Шныриков, зная, что 50-летний мужчина работает на новом месте в строительной компании, офис которой расположен по улице Гагарина Казани, поручил своему брату Александру привлечь к совершению нападения знакомых: Ахмадуллина, Федорова и Кумачева.

Кстати

Игорь Козаков являлся единственным владельцем ООО «Молком» ("МК"), которое было создано в 2014 году, судя по всему, специально под строительство ЖК «Генеральский».

Согласно информации на сайте, руководящий состав и сотрудники «Молкома» участвовали в строительстве дома в Деревне Универсиады, ЖК «Серебряный берег», ЖК «Каскад», ЖК «Экопарк Дубрава», жилого дома на улице Ленина и жилого дома на улице Шмидта, в Набережных Челнах возводили ЖК «Сююмбике», в поселке Чебакса строили логистический центр и мотель. 

Люция Кашапова, 13.09.2017, 14:38
Тэги: Суд
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Нет комментариев к данной публикации

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 319
Голосовать
Голосов: 595
Голосовать
Голосов: 146
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 248
Голосовать
Голосов: 135
Голосовать
Голосов: 527
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru