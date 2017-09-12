В Казани доцента вуза обвинили в хищении 400 млн рублей

В Казани 47-летнюю женщину-доцента одного из вузов, которая также работала главой филиала московской страховой компании, обвинили в хищении 400 млн рублей, об этом сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры РТ.

Женщина в течение 6 лет с июня 2008 года заключила фиктивные агентские договоры с четырьмя подконтрольными ей организациями.

- При этом страховые полисы данные фирмы фактически не получали и не реализовывали. В дальнейшем, подписав акты выполненных работ, злоумышленница похитила денежные средства, поступившие на расчетные счета подконтрольных ей фирм, но не оприходованные в кассу, - сообщили в прокуратуре.

Страховой компании был причинен ущерб в размере 400 млн рублей, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество, совершённое в особо крупном размере".

Свою вину женщина не признала, в рамках расследования у нее также были арестованы жилые и нежилые помещения в Казани.

Уголовное дело направлено в суд.