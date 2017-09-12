В Татарстане на мужчину обрушился потолок

В Азнакаевском районе Татарстана на 56-летнего мужчину обрушился потолок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Происшествие произошло в поселке Актюбинский.

- Поступило сообщение, что на мужчину в нежилом доме обрушился потолок. Прибывшие на место спасатели обнаружили его лежащего на полу. Его нога была прижата и сдавлена деревянным потолочным перекрытием. Спасатели извлекли пострадавшего из-под завала и передали врачам, - сказали в МЧС.

Отмечается, что происшествие произошло в доме, который находится на стадии сноса по программе переселения из ветхого жилья. На месте проводились работы по разбору постройки, в результате чего произошло обрушение потолочного перекрытия.