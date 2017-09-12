В Казани создали первую татарскую клавиатуру «Басма». Сотрудники студии дизайна «Теория» в новую клавиатуру добавили шесть татарских букв - Ә, Ң, Җ, Ө, Ү, Һ. Об этом сообщает министерство информатизации и связи РТ.

Как отмечают создатели, новая клавиатура призвана решить проблемы с языковой раскладкой.

- На новой клавиатуре русский, английский и татарский текст можно будет набирать, не переключаясь. Это значительно ускорит набор текста и исключит множество ошибок, связанных с постоянным переключением, - говорится в сообщении ведомства.

Также клавиатура будет иметь отдельные клавиши для точки и запятой – и для получения знака препинания не нужно будет нажимать SHIFT.

- Уже готов опытный образец клавиатуры, принципиальная микросхема, а также проведены успешные испытания на Windows. В целом подготовка к производственной линии обойдется создателям в 1 млн рублей. Средства нужны для того, чтобы наладить производство деталей, клавиш и корпуса для конечного продукта, - добавили в министерстве.