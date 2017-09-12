СМИ: В России разработали профстандарт для нянь

В России по инициативе экспертного совета при правительстве был разработан профессиональный стандарт для помощников детских садов, воспитателей и частных нянь, сообщает газета «Известия».

Средства на разработку этого документа, как стало известно изданию, были выделены из «президентского гранта». Кроме того, финансированием работы по проекту, как замечают «Известия», занимались Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, а также благотворительная организация «Социальная сеть добровольческих инициатив «Соседи» и «представители профессионального сообщества».​ Кто именно стал автором этого документа, газета не уточняет.

В сентябре профстандарт, как утверждает издание, поступит на рассмотрение в Министерство труда и социальной политики. ​Согласно ему, специалист по присмотру и уходу за детьми должен будет «владеть основами педагогических знаний и возрастной психологии», а также «быть компетентным в вопросах воспитания». Помимо этого в документе, как пишет газета, указывается, что воспитатели и частные няни должны уметь оказывать первую медицинскую помощь и «при необходимости» консультировать родителей «по организации жизнедеятельности детей».

Кроме того, занимающихся с детьми специалистов вне зависимости от того, работают они в детском саду или по частному найму, профессиональный стандарт обяжет «проходить медицинские осмотры» и «профессиональное обучение». Последнее, по данным «Известий», при утверждении профстандарта коснется нянь, которые присматривают за дошкольниками. Курс, как уточняет газета со ссылкой на «мнение» неназванных экспертов, должен будет включать от 120 до 140 учебных часов. После обучения няни получат сертификат.