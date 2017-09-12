В Татарстане у самолета с пассажирами отказала гидросистема

В Нижнекамске у пассажирского самолета, который приземлился в аэропорту «Бегишево», отказала гидросистема. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

- У борта ИЖ 403 (Як-42) авиакомпании «ИЖАВИА» сообщением «Симферополь-Бегишево» при выруливании к месту высадки пассажиров произошел отказ гидросистемы. С помощью тягача борт отбуксирован к месту высадки пассажиров, - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на борту самолета находились 115 человек, в том числе 8 человек экипажа. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время устанавливается причина происшествия.