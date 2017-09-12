Утром Казань окутал сильный туман: фотографии из соцсетей Минниханова и других казанцев

Сегодня днем ожидается до +23 градусов
Сегодня утром Казань окутал густой туман, в соцсетях появились фотографии жителей города, включая президента Татарстана Рустама Минниханова.
Отметим, сегодня днем в Казани ожидается до +23 градусов.
Сегодня утром Казань окутал густой туман, в соцсетях появились фотографии жителей города, включая президента Татарстана Рустама Минниханова.
Отметим, сегодня днем в Казани ожидается до +23 градусов.
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