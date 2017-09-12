В пассажирских поездах Москва-Казань начали перевозить автомобили

В составе пассажирского поезда Москва-Казань появился специальный вагон, в котором можно перевозить автомобили и мотоциклы, об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Такая услуга доступна для пассажиров поезда N23Г/24М сообщением "Москва - Казань" формирования АО "ФПК" ("дочка" ОАО "РЖД").

Стоимость перевозки транспортного средства зависит от нескольких условий - его веса, количества пассажиров, следующих с ним в поезде, а также типа вагона и покупки билета.