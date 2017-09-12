В Татарстане снизят требования к сельским депутатам из-за их дефецита

Депутаты Госсовета Татарстана накануне на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению приняли решение снизить требования к должности замруководителя исполкома сельского поселения, такое решение приняли из-за их дефецита. Об этом сообщается на сайте парламента РТ.

Для того, чтобы занять этот пост, прежде необходимо соответствовать двум требованиям: наличие высшего образования и стажа муниципальной службы не менее двух лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее пяти лет.

Тем не менее в районах Татарстана по-прежнему наблюдается дефецит сельских руководителей - из-за низкой зарплаты и высокой ответственности. Сейчас зарплата, в среднем, составляет 19 256 рублей, к примеру, в августе 2017 года одна из руководителей Айшинского поселения устроилась работать в местную больницу педиатром из-за лучших условий.

Депутаты приняли решение, что до 1 января 2018 года для замещения должности замруководителя исполкома сельского поселения необходим стаж муниципальной службы стали не менее 2 лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет. С 1 января эта норма утрачивает свое действие как в части квалификационных требований к образованию, так и к стажу работы.

Сейчас в Татарстане 792 таких чиновника. Их средний возраст — 40 лет, 96% замруководителей — женщины.