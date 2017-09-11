В Альметьевске у местной хоккейной команды появился «свой» самолет

В Альметьевске у местной хоккейной команды "Нефтяник", играющей в Высшей хоккейной лиге, появился собственный брендированный самолет, об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании "ЮВТ Аэро".

На этом самолете команда будет летать на выездные матчи, "Нефтяник" стал первым клубом ВХЛ, который будет летать на собственном самолете.

- Самолет будет выполнять рейсы, необходимые "Нефтянику", а в остальное время – обычные регулярные рейсы, - отметил генеральный директор "ЮВТ Аэро" Петр Трубаев.