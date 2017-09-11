По просьбам жителей города на капитальный ремонт дворов были выделены дополнительные средства

В Казани в этом году отремонтировали 340 дворов. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин, посетив сегодня один из благоустроенных дворов, расположенный между домами №74, 76 по проспекту Ямашева и домом №2а по проспекту Амирхана.

- Стоимость работ в этом дворе составила 11,9 млн рублей. Было обустроено 11 зон - футбольно-баскетбольное поле с полиуретановым покрытием на асфальтовой подложке, спортивная зона, хозяйственная зона, зоны отдыха, уличная библиотека и сразу несколько зон для детей. А между площадками выложены дорожки из брусчатки, - передает пресс-служба мэрии города.

По словам градоначальника, в текущем году планировалось отремонтировать 180 дворов, но удалось сделать в два раза больше.

- По просьбам жителей города на капитальный ремонт дворов были выделены дополнительные средства, - добавил Метшин.