Комитет Госсовета РТ посоветовал отклонить закон об отмене «абонентской платы» в детсадах

За законопроект проголосовали двое депутатов: сам автор закона Артем Прокофьев и представитель фракции ЛДПР

Комитет Госсовета по образованию и по социальной политике сегодня рекомендовал отклонить законопроект депутата от КПРФ Артема Прокофьева об отмене «абонентской платы» в детсадах.

За законопроект проголосовали двое депутатов: сам Прокофьев и представитель фракции ЛДПР.

Также на заседании стало известно, что Татарстан ежегодно выделяет более 1 млрд рублей на компенсацию родительской платы за детский сад. По словам замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлии Абдреевой, 121 тыс. семей в республике получают компенсацию, которая установлена по федеральному законодательству. Ее средний размер — 550 рублей на одного ребенка. Общий объем — порядка 70 млн рублей в месяц.

Ранее правительство РТ и президент республики Рустам Минниханов дали отрицательное заключение на законопроект фракции КПРФ в Госсовете. В законопроекте предлагалось, что родителей будут освобождать от оплаты услуг детского сада, если их ребенок не посещал детсад по уважительной причине. Однако в правительстве РТ подчеркнули, что отмена платы повлечет дополнительные расходы бюджета.

Согласно его проекту, плата должна устанавливаться «из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга»

Накануне в мэрии Казани отказались согласовывать митинг за отмену «абонентской платы» в детских садах, который планировалось провести 20 сентября.