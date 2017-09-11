В Татарстане мужчина погиб во время незаконной рубки березы

В Лениногорском районе Татарстана во время незаконной рубки берез погиб 64-летний житель села Михайловка. Об этом сообщили в Следственном комитете РТ.

Сообщается, что ЧП произошло накануне. Пострадавший был доставлен в больницу, но в тот же день от полученных травм скончался.

Так, по данным следствия, потерпевший вместе с 24-летним соседом поехал в лес, чтобы нарубить берез. Вырубка была незаконной.

- В какой-то момент дерево, которое рубил 24-летний сосед, упало на потерпевшего, в результате тот получил несовместимые с жизнью травмы, - сообщили в ведомстве.

В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан 24-летний сосед потерпевшего, который причастность к совершению преступления признал полностью. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о привлечении подозреваемого к административной ответственности за незаконную вырубку деревьев, - добавили в ведомстве.