СМИ: давняя поклонница Марата Башарова женила его на себе

Популярный российский актер Марат Башаров женился во второй раз, при этом неофициально это его третий брак. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Женой актера стала его давняя поклонница 31-летняя Елизавета Шевыркова. С девушкой актер познакомился в социальных сетях, сначала просто переписывался, а затем решил встретиться. Летом прошлого года у пары родился сын Марсель, а в ноябре Марат и Лиза прошли обряд венчания по мусульманской традиции никах.

- Мы уже давно (с Маратом) семья, растим ребенка, поэтому брак – логичное продолжение отношений, – цитирует StarHit слова девушки.