В Казани почти на 70 лет осудили участников банды бутлегеров

Сегодня в Приволжском районном суде вынесли приговор участникам банды Станислава Федорова, которая подделывала алкоголь известных марок. Об этом сообщает прокуратура РТ.

На скамье подсудимых оказались 12 человек - 29-летний Виталий Гончаров, 37-летний Рустем Ибатуллин, 41-летний Ильдар Вахитов, 49-летний Евгений Полевов, 27-летний Виталий Солягин, 27-летний Равиль Гатауллин, 35-летний Сергей Синягин, 46-летний Оганес Мкртчян, 31-летний Ильфар Каюмов, 22-летний Станислав Клочков, 44-летняя Гульсина Бахтиярова и 43-летняя Гульнара Кузьмина.

Судом установлено, что с 2012 по 2015 годы участники банды организовали в Казани производство и сбыт фальсифицированной продукции, используя торговые марки известных производителей: водка «Graf Ledoff», водка «Корабельная роща», водка «Казанская престижная», водка «Старая Казань», водка «Wise», водка «Хортица», водка «Парламент».

- В ходе обысков в подпольных цехах сотрудниками полиции изъято свыше 240 тыс. стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью, более 68 тыс. литров спирта, свыше 13 тыс. бутылок суррогатной алкогольной продукции, - сообщили в ведомстве.

Ущерб от противоправной деятельности составил 11 млн рублей.

Таким образом, суд приговорил Гончарова к 8 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей, с ограничением свободы на 1 год, Ибатуллина - к 6 годам лишения свободы с ограничением свободы на 6 месяцев, Вахитова - к 7 годам лишения свободы с ограничением свободы на 6 месяцев, Полевова - к 8 годам лишения свободы, со штрафом в размере 300 тысяч рублей, с ограничением свободы на 1 год, Солягина - к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с ограничением свободы на 6 месяцев, Гатауллина - к 5 годам 6 месяцам лишения свободы, с ограничением свободы на 6 месяцев, Синягина - к 7 годам лишения свободы, с ограничением свободы на 6 месяцев, Мкртчян - к 8 годам лишения свободы, со штрафом в размере 300 тысяч, с ограничением свободы на 1 год, Каюмова - к 7 годам 6 месяцам лишения свободы, со штрафом в размере 300 тысяч рублей, с ограничением свободы на 1 год, Клочкова - к 5 годам 6 месяцам лишения свободы. Назначенное наказание осуждённые будут отбывать в исправительной колонии общего режима. Бахтияровой назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы, с ограничением свободы на 6 месяцев условно, с испытательным сроком на 4 года; Кузьминой - 2 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев. Полевов взят под стражу в зале суда.

Отмечается, что сам Федоров скрывается за границей, в Израиле, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.