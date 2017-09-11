В КФУ впервые заселили в Деревню Универсиады иностранных студентов со всех курсов

Такое решение было принято из-за убийства около общежития на улице Аделя Кутуя чернокожего студента

В Казанском федеральном университете в этом году решили заселить всех иностранных студентов в Деревню Универсиады, такое решение было принято после убийства в фервале на улице Аделя Кутуя темнокожий студента. Об этом ProKazan.ru сегодня сообщили в самом вузе.

В предыдущие годы студентов старших курсов - как иностранных, так и российских - выселяли из Деревни Универсиады, они жили в "старых" общежитиях на улицах Аделя Кутая и Красной Позиции. Однако вечером 16 февраля около одного из общежитий скинхеды убили 24-летнего студента из Чада, на его теле было обнаружено множество колото-резаных ран груди и открытая черепно-мозговая травма. По подозрению в совершении преступления были задержаны 22-летний Руслан Архипов (прежняя фамилия – Хиалеев) и 19-летний Роман Халилов.

После этого в вузе приняли решение заселить всех иностранных студентов в Деревню Универсиады.

- В связи с увеличивающимся числом иностранных обучающихся в КФУ и в целях обеспечения их безопасности, руководством университета было принято решение о заселении всех иностранных студентов в Деревню Универсиады.



Компактное проживание позволяет более полно охватить всех иностранных обучающихся комплексными мероприятиями по адаптации, а более развитая инфраструктура по сравнению с другими общежитиями Студенческого городка способствует их комфортному проживанию, - отметили в КФУ.

К слову, многие студенты из России остались недвольны этим решением, ведь они, как и прежде, будут жить в более комфортной Деревне Универсиады только первые курсы обучения.

- С этого года всех иностранных студентов КФУ селят в Деревню Универсиады — в новые комфортные комнаты. А русских студентов отправляют в старые общаги. Почему русская и татарская молодежь должна жертвовать собственным комфортом (который оплатили через налоги их родители) во благо иностранных студентов? А эти "студенты", ладно, плохо учатся, они не готовы выучить даже русский язык. Еще и зачастую хают местные традиции. Это бесполезная трата денег, которая не только не приносит России имиджевых выгод, но и скорее вредит, - заявил в Интернете один из комментаторов.