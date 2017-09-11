Правительство Татарстана пожаловалось премьер-министру РФ Медведеву на дефицит березы

Правительство Татарстана обратилось с просьбой к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву ввести запрет на экспорт березовой древесины, передает «Лайф».

Сообщается, что «Зеленодольский фанерный завод» и «Поволжский фанерно-мебельный комбинат» входят в число ведущих предприятий деревообрабатывающей отрасли Татарстана, которые находятся под угрозой остановки производства, вызванной дефицитом фанерного сырья — берёзовой древесины.

- На предприятиях работают 1825 человек и годовой оборот составляет 1,9 млрд рублей, - говорится в сообщении.

Отмечается, что дефицит сырья возник в том числе и из-за экспорта березовой древесины в Китай. К слову, китайцы предлагают лесозаготовителям древесины в два раза больше денег, чем отечественные потребители.